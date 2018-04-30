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On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 821. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 35, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 60, 71, 73, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Genel Müdürlüğü

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