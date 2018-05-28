HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 22:05 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 825. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi.

(Sürecek)

PARTNERSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark ettiSpor salonuna çıplak geldiler! Bakın kaç kişi fark etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!
Köprüde Azerbaycan renkleriKöprüde Azerbaycan renkleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
On Numara çekildi (1)

En Çok Okunan Haberler

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

Cristiano Ronaldo Manchester United'ın teklifini kabul etti!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.