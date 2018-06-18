HABER

On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 828. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 12, 14, 15,19, 24, 26, 30, 32, 36, 39, 45, 51, 56, 58, 61, 66, 67, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi.

(Sürecek)

PARTNERÜnlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...Ünlü top model benzin istasyonuna böyle gelince...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştıAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı
On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
On Numara çekildi (1)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Akın ettiler! Başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Devlet Hastanesi diye yanlışlıkla özel hastanenin fotoğraflarını paylaştı

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları 18 Haziran: 3 kişiye 107 biner lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

Türkiye yavru köpek skandalını konuşurken bir vahşet haberi de İstanbul'dan geldi! Sokak kedisinin derisini yüzüp öldürdüler!

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu mitinginde flaş Münbiç açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.