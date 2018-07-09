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On Numara çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:05 | Son Güncelleme

On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 831. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 21, 23, 25, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 46, 52, 53, 61, 62, 69, 71, 73, 75, 76 ve 80 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "On Numara" oyunu

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