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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 25.12.2017 23:42 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Çekilişte 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa ve İzmir'in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

(AA)

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