HABER

On numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 22:08 | Son Güncelleme

Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 862 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 350 bin 879 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 936 bin 941 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 417 lira 60 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "On Numara" oyunu

En Çok Okunan Haberler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DTSO meclisi son kez toplandı

DTSO meclisi son kez toplandı

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Düzce bağımlılıkla mücadelede rol model oldu

Düzce bağımlılıkla mücadelede rol model oldu

Başkan Yiğit başpehlivanları misafir etti

Başkan Yiğit başpehlivanları misafir etti

Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.