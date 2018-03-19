HABER

On numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 22:09 | Son Güncelleme

Çekilişte 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi 2 bin 300 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 180 kişi 119 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 666 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 133 bin 180 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 783 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 947 bin 25 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 1 milyon 35 bin 692 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 497 lira 5 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

Afrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektupAfrin'deki mehmetçiğe ağlatan mektup
10 yıl hapis cezası aldı10 yıl hapis cezası aldı
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü on numara

En Çok Okunan Haberler

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından kaçtı! Olay açıklama

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı: Tatil planlarını ertelemeyin

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

Kar kalınlığı 4 metre! Bu fotoğraf Türkiye'den

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango sorgula - 19 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.