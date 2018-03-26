On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 89 bin 856 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 105 kişi 2 bin 282 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 992 kişi 120 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 675 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 132 bin 167 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 705 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 396 bin 165 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 955 bin 7 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 532 bin 481 lira 18 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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