On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 341 bin 722 lira 75 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 137 kişi bin 663 lira 15'er kuruş, 8 bilen 2 bin 343 kişi 97 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 852 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 834 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 816 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 278 bin 145 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 759 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 254 lira 49 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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