On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 325 bin 90 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 78 kişi 2 bin 778 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 143 lira 15'er kuruş, 7 bilen 16 bin 75 kişi 25 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 650 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 283 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Beykoz ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Toplam 2 milyon 167 bin 263 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 863 bin 316 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 481 bin 614 lira 5 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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