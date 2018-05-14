On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Beyaz Saray'dan skandal Gazze açıklaması!
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum