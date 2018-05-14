On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

