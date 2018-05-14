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On numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:24 | Son Güncelleme

Çekilişte 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

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On Numara çekildi (2)

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