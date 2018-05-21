On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi, 327 bin 35 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 73 kişi 3 bin 59 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 616 kişi 138 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 391 kişi 26 lira, 6 bilen 103 bin 524 kişi 4 lira 30'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 214 bin 687 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Manisa'nın Soma ilçesinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 551 bin 858 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 889 bin 351 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 496 bin 154 lira 61 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

