On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen dört kişi, 77 bin 965 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 79 bin 60 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 827 bin 713 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 13 lira 42 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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