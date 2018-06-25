On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 102 bin 152 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 145 kişi bin 409 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 224 kişi 92 lira 15'er kuruş, 7 bilen 21 bin 669 kişi 18 lira, 6 bilen 119 bin 796 kişi 3 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 214 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Düzce'nin Merkez, Karabük'ün Safranbolu ve Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 43 bin 1 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 814 bin 2 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 454 bin lira 31 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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