On numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi, 154 bin 134 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 95 kişi 2 bin 164 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 699 kişi 121 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 87 kişi 23 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 317 kişi 3 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 167 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İzmir'in Karşıyaka ve Adana'nın Seyhan ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 55 bin 124 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 818 bin 526 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 456 bin 694 lira 38 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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