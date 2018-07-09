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On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:26 | Son Güncelleme

10 bilen 2 kişi 154 bin 802'şer lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 154 bin 802'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi bin 894 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 917 kişi 107 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 815 kişi 22 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 106 bin 595 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 50 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Kağıthane, Aydın'ın Çine ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 63 bin 999 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 359 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 666 lira 47 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü "On Numara" oyunu

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