On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi 104 bin 402 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 168 kişi bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen 3 bin 146 kişi 66 lira 65'er kuruş, 7 bilen 26 bin 197 kişi 15 lira 35'er kuruş, 6 bilen 133 bin 424 kişi 3 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 360 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa, Mersin'in Akdeniz ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
Toplam 2 milyon 87 bin 997 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 831 bin 992 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 999 lira 55 kuruş aktarıldı.
(Bitti)
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