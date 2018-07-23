HABER

On Numara çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

10 bilen 6 kişi 53 bin 106'şar lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi 53 bin 106 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 240 kişi 3 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Bağıcılar, Muğla'nın Menteşe, Manisa'nın Turgutlu, Kars'ın Kağızman, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden ve KKTC'nin merkezinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 124 bin 250 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 846 bin 511 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 472 bin 55 lira 71 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
İYİ Partililerin 'Akşener Nöbeti' devam ediyorİYİ Partililerin 'Akşener Nöbeti' devam ediyor
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptıTiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
On Numara çekildi (2)

En Çok Okunan Haberler

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

Devlet Bahçeli'nin itiraz ettiği bedelli askerlikte 21 gün eğitim şartı MHP'nin oylarıyla kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.