On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi 53 bin 106 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 240 kişi 3 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Bağıcılar, Muğla'nın Menteşe, Manisa'nın Turgutlu, Kars'ın Kağızman, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden ve KKTC'nin merkezinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 124 bin 250 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 846 bin 511 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 472 bin 55 lira 71 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

