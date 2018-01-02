On Numara sonuçları 1 Ocak: Yılın ilk On Numara çekilişinde kazanan 2 kişi! İşte On Numara sonucu

On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. 2018 yılının ilk gününde ilk şans oyunu yapıldı. Her pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişi 804. kez düzenlendi. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan MPİ genel müdürlük binasında canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde çekiliş komitesi ve noter de hazır bulundu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen 2 kişi çıktı. 1-80 sayılarını içeren küreden seçilen 22 sayı ile On Numara'nın 804. hafta sayıları belirlenmiş oldu. Yılın ilk On Numara çekilişinde çekilen 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin 2 şanslı kişi yeni yıla 132'şer bin lira ikramiye ile başladılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye miktarları...
On Numara oyununun 804'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar;
4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 132 bin 704 lira elli beşer kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Eskişehir'in Çifteler ile İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Ocak On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.
On Numara oyununun 803'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar;
5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa ve İzmir'in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 25 Aralık On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı On Numara çekilişinde, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı.
Milli Piyango
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
On Numara
Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
Şans Topu
Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.
Süper Loto
Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Sayısal Loto
Milli Piyango İdaresi tarafından 11.11.1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Hemen Kazan
Bastırılan bilet,kart,kupon vb özel bölümlerin kazınması yada açılması ile belirli kurallara göre şekil,resim,motif,tutar,rakam ve benzerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunudur.Milli Piyango İdaresi Hemen-Kazan oyunu halk arasında Kazı Kazan olarakta biliniyor.
CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu
Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!
Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması
Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
Uzmanlardan korkutan uyarı! Artık çikolata bile yiyemeceğiz
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum