On Numara sonuçları 1 Ocak: Yılın ilk On Numara çekilişinde kazanan 2 kişi! İşte On Numara sonucu

Son Güncelleme 7 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 07:43 |7 saat önce

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara adlı şans oyununun 2018 yılı ilk çekilişi dün akşam yapıldı. 1 Ocak 2018 tarihli On Numara çekilişi Ankara Balgat'ta canlı yayında yapıldı. Yeni yılın ilk şans oyunu çekilişinde on numara bilen iki kişi büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte On Numara sonuçlarıı, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişe dair detaylar...

On Numara sonuçları dün akşam yapılan çekilişle belli oldu. 2018 yılının ilk gününde ilk şans oyunu yapıldı. Her pazartesi akşamı yapılan On Numara çekilişi 804. kez düzenlendi. Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan MPİ genel müdürlük binasında canlı yayında yapılan On Numara çekilişinde çekiliş komitesi ve noter de hazır bulundu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen 2 kişi çıktı. 1-80 sayılarını içeren küreden seçilen 22 sayı ile On Numara'nın 804. hafta sayıları belirlenmiş oldu. Yılın ilk On Numara çekilişinde çekilen 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin 2 şanslı kişi yeni yıla 132'şer bin lira ikramiye ile başladılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye miktarları... ON NUMARA SONUÇLARI 1 OCAK 2018 On Numara oyununun 804'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 132 bin 704 lira elli beşer kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Eskişehir'in Çifteler ile İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırdığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Ocak On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı. ON NUMARA SONUÇLARI 25 ARALIK On Numara oyununun 803'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67 ve 73 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 77 bin 603 lira 25'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. On Numara çekilişinde, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bartın merkez, Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa ve İzmir'in Narlıdere ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 25 Aralık On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24 lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3 lira ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 69 bin 402 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı On Numara çekilişinde, kamuya KDV olarak 825 bin 120 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 459 bin 867 lira 25 kuruş aktarıldı. Şans Oyunları Milli Piyango Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. On Numara Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.