On Numara sonuçları 11 Haziran - Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları sorgula!

11 Haziran On Numara çekilişi için nefesler tutuldu. Akşam saatlerinde yapılacak On Numara çekilişine katılım devam ediyor. Bu akşam 827. kez düzenlenecek On Numara çekilişinde devreden ikramiye yok. Geçen hafta yapılan On Numara'da 4 kişi on bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Milli Piyango İdaresi, On Numara çekilişinde canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirecek. Bu çekilişi haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. On Numara çekilişi sonuçları anlık olarak haberimizde olacak. On Numara çekilişi, Ankara Balgat'ta bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında yapılacak. Çekiliş salonunda yapılacak organizasyonda noter ve çekiliş komitesi de hazır bulunacak. 1-80 sayılarını içeren küre içinde çekilecek olan 22 numaranın belirlenmesi saat 21.15'te başlayacak. Bu çekilişi aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz. 826. HAFTA ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN 11 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara'da şanslı sayılar belirlendikten sonra, aşağıdaki linkten Milli Piyango İdaresi tarafından 11 Haziran On Numara sonuçları, yaklaşık 21.30 ile 21.45 arasında yayınlanacak.

11 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA 4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 826. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 35, 37, 42, 45, 46, 51, 54, 63, 69, 71, 72, 73, 74, 75 ve 76 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen dört kişi, 77 bin 965 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Trabzon'un Ortahisar, Aydın'ın Nazilli, İstanbul'un Çekmeköy ve Pendik ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 113 kişi bin 839 lira 95 kuruş, 8 bilen bin 771 kişi 117 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 438 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 106 bin 600 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 405 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 79 bin 60 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 827 bin 713 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 13 lira 42 kuruş aktarıldı.

SON BİR SENEDE ON NUMARADA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR On Numara, şans oyunları arasından büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek olan oyundur. On Numara'da 1'den 80 dahil olan sayılar arasından 22 tanesi çekilir. Oyuna katılanlar, bu sayılardan sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler, değişik miktarlarda ikramiye kazanırlar. Şans oyunları arasında hiç bilmeyenlere ikramiye veren tek oyundur. Aşağıdaki sayılar, son bir sene yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz. 12 - 1482 kez

3 - 1482 kez

5 - 1470 kez

7 - 1440 kez

4 - 1434 kez

19 - 1428 kez

18 - 1428 kez

17 - 1416 kez

2 - 1416 kez

21 - 1404 kez

1 - 1374 kez

22 - 1350 kez

15 - 1344 kez

10 - 1338 kez

14 - 1308 kez

16 - 1290 kez

8 - 1284 kez

6 - 1266 kez

11 - 1260 kez

13 - 1254 kez ON NUMARA NEDİR, DİĞER OYUNLARDAN FARKI NEDİR? On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir. On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.