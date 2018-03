On Numara sonuçları 12 Mart: Sonunda devretti! (Milli Piyango On Numara sonucu sorgula)

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. Her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara çekilişinde bu hafta on bilen çıkmadı. 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazandığı On Numara'da 53 hafta sonra ilk devir gerçekleşti. 12 Mart On Numara sonuçlarına göre on bilen olmadı ve yaklaşık 350 bin lira haftaya kaldı. İşte 814. hafta On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin sayısal değerleri...

12 MART ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 814'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 7, 10, 16, 21, 23, 27, 30, 37, 49, 52, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 348 bin 288 lira 37 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 212 bin 206 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.