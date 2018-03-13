On Numara sonuçları 12 Mart: Sonunda devretti! (Milli Piyango On Numara sonucu sorgula)

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlendi. Her pazartesi akşamı düzenlenen On Numara çekilişinde bu hafta on bilen çıkmadı. 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazandığı On Numara'da 53 hafta sonra ilk devir gerçekleşti. 12 Mart On Numara sonuçlarına göre on bilen olmadı ve yaklaşık 350 bin lira haftaya kaldı. İşte 814. hafta On Numara sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişin sayısal değerleri...
On Numara oyununun 814'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 7, 10, 16, 21, 23, 27, 30, 37, 49, 52, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 348 bin 288 lira 37 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 212 bin 206 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 1 milyon 973 bin 632 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 925 bin 273 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 515 bin 982 lira 48 kuruş aktarıldı.
ON NUMARA 53 HAFTA SONRA DEVRETTİ!
On Numara oyununun dün akşam yapılan çekilişinde on bilen çıkmadı. Pazartesi akşamları düzenlenen On Numara, en son 27 Şubat 2017 yılında devretmişti. Dün akşam yapılan çekilişe kadar, her hafta en az bir kişinin on bildiği On Numara, 53 haftadır devretmiyordu. On Numara'nın gelecek hafta çekilişinde on bilenler, 750 lirayı bulacak ikramiyeyi kazanma şansını yakaladılar.
ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 813'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41, 42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi.
Çekilişte 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya'nın Selçuklu ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı.
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