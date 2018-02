On Numara sonuçları 12 Şubat: Milli Piyango 810. hafta On Numara sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Şubat ayının ikinci On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Son 49 haftayı devirsiz kapatan On Numara, şans oyunu oynayanların bu yüzden daha çok tercih ettiği bir oyun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 3 devir sonrasında 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyeyi kazanırken Süper Loto ve Sayısal Loto çekilişlerinde devir çıktı. On Numara çekilişinde bu akşam bir devir olur mu yoksa 50. haftasını da devirsiz mi kapataca? Bu akşam yani 12 Şubat Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 810. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!

12 Şubat 810. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 12 Şubat Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)