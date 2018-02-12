On Numara sonuçları 12 Şubat: Milli Piyango 810. hafta On Numara sonucu (MPİ canlı çekiliş)

Şubat ayının ikinci On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Son 49 haftayı devirsiz kapatan On Numara, şans oyunu oynayanların bu yüzden daha çok tercih ettiği bir oyun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde 3 devir sonrasında 5+1 bilen bir kişi büyük ikramiyeyi kazanırken Süper Loto ve Sayısal Loto çekilişlerinde devir çıktı. On Numara çekilişinde bu akşam bir devir olur mu yoksa 50. haftasını da devirsiz mi kapataca? Bu akşam yani 12 Şubat Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 810. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

12 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 810. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

810. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

49 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 49 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz hafta tam 6 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 809. hafta kazandıran numaralar 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi, 59 bin 109 lira 75'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Ümraniye, Tuzla, Küçükçekmece, Beşiktaş, Silivri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçelerinde yatırdıkları belirlendi.