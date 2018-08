On Numara sonuçları 13 Ağustos: Büyük ikramiye 4’e bölündü!

On Numara sonuçları için yapılan 13 Ağustos tarihli çekilişten 4 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. Antalya, Kastamonu, Samsun, Tekirdağ olmak üzere her biri ayrı şehirlerden çıkan talihliler 79 biner Tl ile para ödülünü paylaştılar. İşte haftanın numaraları ve On Numara sonuçları...

haftanın numaraları: 03, 05, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 31, 37, 38, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 75, 76

Milli Piyango İdaresinin paylaştığı çekiliş verilerine göre Antalya’nın Murtapaşa, Kastamonu’nun Merkez, Samsun’un Havza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçelerinden kupon yatıran 4 talihlinin her biri 79 bin 175 lira 35 kuruş kazandılar. Diğer ikramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

*9 bilen 102 kişi 2 bin 70 lira 30’ar kuruş,

*8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20’şer kuruş,

*7 bilen 16 bin 871 kişi 23 lira 95’er kuruş,

*6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5’er kuruş,

*Hiç bilmeyen 171 bin 251 kişi 3 lira 20’şer kuruş kazandılar.