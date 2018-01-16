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On Numara sonuçları 15 Ocak: 806. hafta On Numara bilen yine 4 kişi! (Kupon sorgula!)

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 09:25 | Son Güncelleme 6 saat önce

On Numara oyununun 806'ncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi, dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. On Numara kazandırmaya devam ediyor. 15 Ocak On Numara çekilişinde haftanın 22 sayısı içinde on tanesini doğru tahmin eden dört kişi, büyük ikramiyeyi paylaştı. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekiliş detayları...

On Numara sonuçları 15 Ocak: 806. hafta On Numara bilen yine 4 kişi! (Kupon sorgula!)

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi, dün akşam Ankara Balgat'ta yapıldı. 806. kez düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen 4 kişi çıktı. On Numara, 2018 yılında da ikramiye kazandırmaya devam ediyor. 1-80 sayı içinden seçilen 22 numaradan on tanesini doğru tahmin edenin büyük ikramiye kazandığı On Numara çekilişinde haftanın talihlileri 85 biner lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları

15 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira onar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Balçova, Muğla'nın Milas, İstanbul'un Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

15 Ocak On Numara çekilişinde, 9 bilen 77 kişi 2 bin 973 lira on beşer kuruş, 8 bilen 2 bin 18 kişi 113 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 384 kişi 22 lira altmışar kuruş, 6 bilen 117 bin 672 kişi 3 lira doksanar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 831 kişi ise 3 lira otuzar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 289 bin 86 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı On Numara çekilişinde, kamuya KDV olarak 912 bin 23 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 508 bin 685 lira 96 kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira 70'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievkler, Edirne ve Düzce'nin Merkez, son olarak Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 10 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA 46 HAFTADIR DEVRETMİYOR!

Süper Loto'nun uzun devir serilerine karşılık On Numara adeta devir nedir unutmak üzere. On Numara çekilişleri 46 haftadır büyük ikramiye dağıtıyor ve çoğunlukla da büyük ikramiye 1'den fazla kişinin oluyor. Kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğunu oyun On Numara. Kazanma ihtimaliniz: 2 milyon 546 bin 203’te 1. Az miktarda ikramiye verdiği halde bu oran nedeniyle bir kısım tarafından özellikle tercih ediliyor.

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