On Numara sonuçları 15 Ocak: 806. hafta On Numara bilen yine 4 kişi! (Kupon sorgula!)

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi, dün akşam Ankara Balgat'ta yapıldı. 806. kez düzenlenen On Numara çekilişinde on bilen 4 kişi çıktı. On Numara, 2018 yılında da ikramiye kazandırmaya devam ediyor. 1-80 sayı içinden seçilen 22 numaradan on tanesini doğru tahmin edenin büyük ikramiye kazandığı On Numara çekilişinde haftanın talihlileri 85 biner lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları

15 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira onar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Balçova, Muğla'nın Milas, İstanbul'un Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde yatırdığı belirlendi.