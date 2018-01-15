On Numara sonuçları 15 Ocak: Şanslı numaralar belli oluyor! (MPİ canlı çekiliş)

Her Pazartesi olduğu gibi bu akşam da haftanın On Numara sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve online canlı yayında yapılacak bu çekiliş On Numara'nın 806. çekilişi olacak. MPİ'nin çekiliş makinesinden 22 top düşecek. Bu toplarda yazan numaralarda haftanın talihlilerini belirleyecek. Geçmiş On Numara sonuçlarına bakıldığında On Numara'nın MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu olduğu görülüyor. Öyle ki On Numara'da son 45 haftadır devir yaşanmıyor. Bu yüzden bir sürpriz olmaz bu akşam On Numarada devir beklenmiyor hatta büyük ikramiyenin birden fazla kişiye çıkacağı tahmin ediliyor.
15 Ocak 806. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
Sayısal Loto 12 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 806. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
806. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
8 Ocak Şans Topu sonuçlarına göre İstanbul'dan 2, Edirne, Samsun ve Düzce'den 1'er olmak üzere tam 5 talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar. 805. haftanın numaraları: 13,23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 79 olarak belirlendi.
Büyük ikramiye talihlisi asyısının yüksek olması nedeniyle kişi başına düşen para miktarı azaldı. Edirne, İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievler ilçeleri, Samsun İlkadım ve Düzce'den kupon yatıran büyük ikramiye talihlilerinin her biri 68 bin 933 lira 70 kuruş kazandılar.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira altmışar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira yetmiş beşer kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira onar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira kırkar kuruş ile hiç bilemeyen 215 bin 10 kişi 3 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye alacaklar.
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