On Numara sonuçları 15 Ocak: Şanslı numaralar belli oluyor! (MPİ canlı çekiliş)

Her Pazartesi olduğu gibi bu akşam da haftanın On Numara sonuçları için çekiliş gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve online canlı yayında yapılacak bu çekiliş On Numara'nın 806. çekilişi olacak. MPİ'nin çekiliş makinesinden 22 top düşecek. Bu toplarda yazan numaralarda haftanın talihlilerini belirleyecek. Geçmiş On Numara sonuçlarına bakıldığında On Numara'nın MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu olduğu görülüyor. Öyle ki On Numara'da son 45 haftadır devir yaşanmıyor. Bu yüzden bir sürpriz olmaz bu akşam On Numarada devir beklenmiyor hatta büyük ikramiyenin birden fazla kişiye çıkacağı tahmin ediliyor.

15 Ocak 806. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 12 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

15 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 806. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.