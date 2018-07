On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

16 Temmuz On Numara sonuçları heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının 3. On Numara çekilişinde devreden ikramiye yok. Geçen hafta iki kişi on bilerek büyük ikramiyeyi paylaştılar. 1- 80 sayıların olduğu topların içinden 22 tanesi bu haftanın On Numara sayılarını belirleyecek. Canlı yayında yapılacak çekilişte on bilen veya bilenler çıkacak mı? On Numara talihlisi hangi şehirden çıkacak? On Numara çekilişi canlı yayın linki ve On Numara sonuçları anlık olarak haberimizde.

hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapılacak. Ankara Balgat'ta yapılacak olan On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Noter ve çekiliş komitesi huzurunda yapılacak çekilişi canlı olarak izlemek isterseniz çekiliş saatinde aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

832. hafta On Numara çekilişi canlı izle

16 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinde haftanın sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar resmi sitede yayımlanacak. Haftanın kazananlarının hangi şehirden olduğu ve ne kadar ikramiye kazandıklarını gösterecek olan On Numara sonuçları, yaklaşık olarak 21.30 ile 21.45 arasında aşağıdaki linkten MPİ tarafından yayınlanacak. Sonuçlar yayınlandıktan sonra sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

16 Temmuz On Numara sonuçları

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 831. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 21, 23, 25, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 46, 52, 53, 61, 62, 69, 71, 73, 75, 76 ve 80 olarak belirlendi.