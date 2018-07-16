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On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

16 Temmuz On Numara çekilişi ile 832. haftanın şanslı sayıları belirlenecek. On Numara çekilişi bu akşam Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişle 1-80 sayıları arasında haftanın kazandıran 22 sayısı belirlenecek. Geçen hafta on bilen iki kişi çıkmış ve 154 biner lira kazanmışlardı. Devreden ikramiyenin olmadı On Numara çekilişinde tahminler tutacak mı? On Numara çekilişi canlı yayını ile On Numara sonuçları anlık olarak haberimizde.

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

16 Temmuz On Numara sonuçları heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının 3. On Numara çekilişinde devreden ikramiye yok. Geçen hafta iki kişi on bilerek büyük ikramiyeyi paylaştılar. 1- 80 sayıların olduğu topların içinden 22 tanesi bu haftanın On Numara sayılarını belirleyecek. Canlı yayında yapılacak çekilişte on bilen veya bilenler çıkacak mı? On Numara talihlisi hangi şehirden çıkacak? On Numara çekilişi canlı yayın linki ve On Numara sonuçları anlık olarak haberimizde.

  1. hafta On Numara çekilişi canlı yayında yapılacak. Ankara Balgat'ta yapılacak olan On Numara çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Noter ve çekiliş komitesi huzurunda yapılacak çekilişi canlı olarak izlemek isterseniz çekiliş saatinde aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

832. hafta On Numara çekilişi canlı izle

16 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekilişinde haftanın sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar resmi sitede yayımlanacak. Haftanın kazananlarının hangi şehirden olduğu ve ne kadar ikramiye kazandıklarını gösterecek olan On Numara sonuçları, yaklaşık olarak 21.30 ile 21.45 arasında aşağıdaki linkten MPİ tarafından yayınlanacak. Sonuçlar yayınlandıktan sonra sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

16 Temmuz On Numara sonuçları

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 831. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 14, 21, 23, 25, 31, 32, 37, 38, 43, 44, 46, 52, 53, 61, 62, 69, 71, 73, 75, 76 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 154 bin 802'şer lira ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Kağıthane, Aydın'ın Çine ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi bin 894 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 917 kişi 107 lira 65'er kuruş, 7 bilen 17 bin 815 kişi 22 lira 30'ar kuruş, 6 bilen 106 bin 595 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 50 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 63 bin 999 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 359 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 666 lira 47 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara Milli Piyango idaresi'nce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun olarak başlatıldı. On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NASIL, NEREDEN ÖDENİR?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NASIL BELİRLENİYOR?

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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