On Numara sonuçları 18 Haziran: Yeni çekiliş, yeni umut! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Haziran On Numara sonuçları, Ankara Balgat'ta Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak çekilişle belirlenecek. Bu akşamki On Numara çekilişine devreden ikramiye yok. Geçen hafta, İstanbul'dan iki talihli, on numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Bu akşam 21.15'te başlayacak On Numara çekilişini aşağıdaki linkten canlı olarak online izleyebilirsiniz. 18 Haziran On Numara çekilişi canlı izle 18 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara çekilişinde 1-80 sayıları yazılı toplar, çekiliş küresine konularak haftanın 22 şanslı sayısı belirlenecek. Daha sonra Milli Piyango İdaresi, bu akşamki On Numara için oynanan kuponlar arasında on numarayı bilenler var mı bakılacak. Saat 21.30'dan sonra aşağıdaki linkte bu sonuçlar yayınlanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle paylaşacağız. On Numara sonuçları sorgula GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI 03, 08, 13, 14, 18, 19, 23, 28, 34, 36, 41, 44, 46, 49, 54, 57, 63, 71, 75, 77, 78, 80

11 Haziran On Numara çekilişinde 10 bilen iki kişi, 157 bin 633 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Şişli ve Bahçelievler ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. On Numara çekilişinde 9 bilen 90 kişi 2 bin 335 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 586 kişi 132 lira 80'er kuruş, 7 bilen 16 bin 184 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 324 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 166 bin 558 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 101 bin 774 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 837 bin 160 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 467 bin 60 lira 97 kuruş aktarıldı. SON BİR SENEDE ON NUMARADA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR On Numara, şans oyunları arasından büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek olan oyundur. On Numara'da 1'den 80 dahil olan sayılar arasından 22 tanesi çekilir. Oyuna katılanlar, bu sayılardan sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler, değişik miktarlarda ikramiye kazanırlar. Şans oyunları arasında hiç bilmeyenlere ikramiye veren tek oyundur. Aşağıdaki sayılar, son bir sene yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz.

12 - 1482 kez

3 - 1482 kez

5 - 1470 kez

7 - 1440 kez

4 - 1434 kez

19 - 1428 kez

18 - 1428 kez

17 - 1416 kez

2 - 1416 kez

21 - 1404 kez

1 - 1374 kez

22 - 1350 kez

15 - 1344 kez

10 - 1338 kez

14 - 1308 kez

16 - 1290 kez

8 - 1284 kez

6 - 1266 kez

11 - 1260 kez

13 - 1254 kez ON NUMARA NEDİR, DİĞER OYUNLARDAN FARKI NEDİR? On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,