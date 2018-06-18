On Numara sonuçları 18 Haziran: Yeni çekiliş, yeni umut! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 18 Haziran On Numara sonuçları, Ankara Balgat'ta Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak çekilişle belirlenecek. Bu akşamki On Numara çekilişine devreden ikramiye yok. Geçen hafta, İstanbul'dan iki talihli, on numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Bu akşam 21.15'te başlayacak On Numara çekilişini aşağıdaki linkten canlı olarak online izleyebilirsiniz.
18 Haziran On Numara çekilişi canlı izle
On Numara çekilişinde 1-80 sayıları yazılı toplar, çekiliş küresine konularak haftanın 22 şanslı sayısı belirlenecek. Daha sonra Milli Piyango İdaresi, bu akşamki On Numara için oynanan kuponlar arasında on numarayı bilenler var mı bakılacak. Saat 21.30'dan sonra aşağıdaki linkte bu sonuçlar yayınlanacak. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle paylaşacağız.
GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
03, 08, 13, 14, 18, 19, 23, 28, 34, 36, 41, 44, 46, 49, 54, 57, 63, 71, 75, 77, 78, 80
11 Haziran On Numara çekilişinde 10 bilen iki kişi, 157 bin 633 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Şişli ve Bahçelievler ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
On Numara çekilişinde 9 bilen 90 kişi 2 bin 335 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 586 kişi 132 lira 80'er kuruş, 7 bilen 16 bin 184 kişi 24 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 324 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 166 bin 558 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 101 bin 774 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 837 bin 160 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 467 bin 60 lira 97 kuruş aktarıldı.
SON BİR SENEDE ON NUMARADA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
On Numara, şans oyunları arasından büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek olan oyundur. On Numara'da 1'den 80 dahil olan sayılar arasından 22 tanesi çekilir. Oyuna katılanlar, bu sayılardan sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler, değişik miktarlarda ikramiye kazanırlar. Şans oyunları arasında hiç bilmeyenlere ikramiye veren tek oyundur. Aşağıdaki sayılar, son bir sene yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz.
12 - 1482 kez
3 - 1482 kez
5 - 1470 kez
7 - 1440 kez
4 - 1434 kez
19 - 1428 kez
18 - 1428 kez
17 - 1416 kez
2 - 1416 kez
21 - 1404 kez
1 - 1374 kez
22 - 1350 kez
15 - 1344 kez
10 - 1338 kez
14 - 1308 kez
16 - 1290 kez
8 - 1284 kez
6 - 1266 kez
11 - 1260 kez
13 - 1254 kez
ON NUMARA NEDİR, DİĞER OYUNLARDAN FARKI NEDİR?
On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
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