On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

Mİlli Piyango İdaresi'nin en sık büyük İkramiye dağıtan oyunu olan On Numara'da 1 yılı aşkın bir süreden sonra 2 ilk yaşandı. On Numara devretti ve dünkü On Numara sonuçları ile devirli ikramiye kazanıldı. 1 yıldan sonra gelen devirli ikramiye de MPİ'nin On Numara sonuçları açıklamasına göre Bursa'dan bir talihliye gitti. İşte 1 yıl sonra devirli ikramiyenin kazanıldığı 19 Mart On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

815'inci haftanın numaraları: 4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre on bilen talihli, kuponunu Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

On Numara çekilişinde ayrıca; 9 bilen 113 kişi 2 bin 300 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 180 kişi 119 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 666 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 133 bin 180 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 783 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 947 bin 25 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 1 milyon 35 bin 692 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 497 lira 5 kuruş aktarıldı.