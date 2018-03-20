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On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:37 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın dün akşam 815. hafta çekilişi yapıldı. Geçen hafta on bilen olmadığı için devreden On Numara'nın 19 Mart Pazartesi tarihli çekilişinde Bursa, Mudanya'dan bir talihli 22 sayıdan on tanesini doğru tahmin ederek devirli ikramiyeyi tek başına kazandı. On Numara sonuçları tüm detayları ile haberimizde. İşte 19 Mart Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama...

On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Pazartesi akşamları heyecanla beklenen On Numara çekilişinde bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Geçen hafta, bir yıl aradan sonra ilk kez devreden On Numara'nın 815. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. On Numara'da her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiye kazanıyor. 19 Mart On Numara çekilişinde ise Bursa'nın Mudanya ilçesinden bir talihli, on bilerek büyük ikramiyeyi kazandı. İşte On Numara sonuçları ve çekilişe dair sayısal detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 19 MART

On Numara oyununun 815'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre on bilen talihli, kuponunu Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

  1. hafta On Numara çekilişinde ayrıca; 9 bilen 113 kişi 2 bin 300 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 180 kişi 119 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 666 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 133 bin 180 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 783 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 947 bin 25 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 1 milyon 35 bin 692 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 497 lira 5 kuruş aktarıldı.

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GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 814'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 7, 10, 16, 21, 23, 27, 30, 37, 49, 52, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 348 bin 288 lira 37 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 104 kişi 2 bin 233 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 792 kişi 129 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 17 bin 512 kişi 25 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 848 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 212 bin 206 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 973 bin 632 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 925 bin 273 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 515 bin 982 lira 48 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ

Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılan On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin etmeme esasına dayanır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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