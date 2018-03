On Numara sonuçları: 19 Mart Milli Piyango On Numara sonuçları: Devirli ikramiye Bursa'ya gitti!

On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Pazartesi akşamları heyecanla beklenen On Numara çekilişinde bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Geçen hafta, bir yıl aradan sonra ilk kez devreden On Numara'nın 815. hafta çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. On Numara'da her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiye kazanıyor. 19 Mart On Numara çekilişinde ise Bursa'nın Mudanya ilçesinden bir talihli, on bilerek büyük ikramiyeyi kazandı. İşte On Numara sonuçları ve çekilişe dair sayısal detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 19 MART

On Numara oyununun 815'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre on bilen talihli, kuponunu Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.