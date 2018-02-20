On Numara sonuçları 19 Şubat: Yine boş geçmedi büyük ikramiye Yozgat'a gitti!

Yeni bir hafta yeni bir çekiliş ile başladı ve haftanın On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında bulunan çekiliş salonunda düzenlenen 811. hafta On Numara, bu hafta bir kişinin yüzünü güldürdü. On Numara, tam 51 haftadır devir etmiyor. Genellikle birden fazla kişinin on numarayı doğru tahmin ettiği şans oyununda bu hafta Yozgat'tan kuponunu yatıran şanslı bir kişiye çıktı. Böylece On Numara, devirsiz geçirdiği hafta sayısını 51'e çıkardı. Önümüzdeki hafta da devir olmaz, büyük ikramiyeyi kazanan bir veya daha vazla talihli çıkarsa On Numara, 1 yıldır devretmiyor olacak. İşte 19 Şubat On Numara sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları ile çekilişe dair sayısal değerler... 19 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 811'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 766 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 762 kişi 133 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 18 bin 321 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 890 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 201 bin 862 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 350 bin 879 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 936 bin 941 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 417 lira 60 kuruş aktarıldı. 51 HAFTADIR DEVİR YOK! MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 51 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor. GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI (12 ŞUBAT)