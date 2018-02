On Numara sonuçları 19 Şubat: Yine boş geçmedi büyük ikramiye Yozgat'a gitti!

Yeni bir hafta yeni bir çekiliş ile başladı ve haftanın On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında bulunan çekiliş salonunda düzenlenen 811. hafta On Numara, bu hafta bir kişinin yüzünü güldürdü. On Numara, tam 51 haftadır devir etmiyor. Genellikle birden fazla kişinin on numarayı doğru tahmin ettiği şans oyununda bu hafta Yozgat'tan kuponunu yatıran şanslı bir kişiye çıktı. Böylece On Numara, devirsiz geçirdiği hafta sayısını 51'e çıkardı. Önümüzdeki hafta da devir olmaz, büyük ikramiyeyi kazanan bir veya daha vazla talihli çıkarsa On Numara, 1 yıldır devretmiyor olacak. İşte 19 Şubat On Numara sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları ile çekilişe dair sayısal değerler...

19 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 811'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 32, 37, 40, 42, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 64, 67 ve 70 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 352 bin 631 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden yatırdığı belirlendi.