HABER

On Numara sonuçları 19 Şubat: Milli Piyango 811. hafta On Numara sonuçları sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi düzenlenen On Numara'da 811. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Son 50 On Numara çekilişinde devir olmadı. 22 sayıdan on numarayı tahmin etme olasılığı yüksek olduğu için özellikle tercih edilen On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Peki On Numara ne zaman belli olacak? On Numara çekilişini haberimizden canlı izleyebilir, sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz.

On Numara sonuçları 19 Şubat: Milli Piyango 811. hafta On Numara sonuçları sorgula!

19 Şubat On Numara sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek iki çekiliş aynı akşamda talihlilere ikramiye dağıtacak. 19 Şubat Milli Piyango çekilişinden sonra 811. hafta On Numara çekilişi yapılacak. On Numara tam 50 haftadır devir etmiyor. MPİ'nin şans oyunları arasında kazanma olasılığı en yüksek oyun olan On Numara'da bu akşam talih kimin yüzüne gülecek? On Numara çekilişi saat kaçta? Sonuçlar kaçta belli olacak? Haberimizdeki canlı çekiliş linki ile On Numara haftanın sayılarını öğrenebilirsiniz ve ne kadar kazandığınızı öğrenebilirsiniz.

50 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 48 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!

19 Şubat 811. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 19 Şubat Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

19 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 811. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

811. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI (12 ŞUBAT)

On Numara oyununun 810. hafta kazandıran numaralar 2, 4, 9, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74, 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 360 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ ve Çankara ilçeleri ile Bursa'nın Kestel ilçesinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira doksanar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira kırkar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira on beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 180 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.

on-numara-sonucu

Milli Piyango sorgula - 19 Şubat 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (Bilet sorgulama sayfası)Milli Piyango sorgula - 19 Şubat 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (Bilet sorgulama sayfası)
Sayısal Loto sonuçları 17 Şubat: Numaralar şaşırttı!Sayısal Loto sonuçları 17 Şubat: Numaralar şaşırttı!
Süper Loto sonuçları sorgula - 15 Şubat MPİ Süper Loto sonucu (6 milyon liralık ikramiye)Süper Loto sonuçları sorgula - 15 Şubat MPİ Süper Loto sonucu (6 milyon liralık ikramiye)
Şans Topu sonuçları 14 Şubat: MPİ 870. hafta Şans Topu sonucu ve sayılarıŞans Topu sonuçları 14 Şubat: MPİ 870. hafta Şans Topu sonucu ve sayıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara on numara sonucu 19 şubat on numara sonuçları On Numara sonuçları mpi mpi.gov.tr milli piyango 811. hafta

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında dikkan çeken yazı!

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...

İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den kar açıklaması! İşte son hava durumu raporu...

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber

Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber

Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler

Afrin'e gitmek istemeyenleri kurşuna dizdiler

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Afrin açıklaması

Son dakika: Fırtına obüsleri vurmaya başladı

Son dakika: Fırtına obüsleri vurmaya başladı

Canan Karatay'dan şoke eden açıklama

Canan Karatay'dan şoke eden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Füzelerin üzerinde poz vermişti! O terörist öldürüldü

Füzelerin üzerinde poz vermişti! O terörist öldürüldü

Silopi’de şehit yüzbaşının adının verildiği kütüphaneye kitap desteği

Silopi’de şehit yüzbaşının adının verildiği kütüphaneye kitap desteği

İtfaiyecilere organ nakli eğitimi

İtfaiyecilere organ nakli eğitimi

’Akıllı Şehir Kayseri’ mobil uygulaması kullanılmaya başlandı

’Akıllı Şehir Kayseri’ mobil uygulaması kullanılmaya başlandı

Kazım Kurt’tan CHP Gençlik ve Kadın Kollarına ziyaret

Kazım Kurt’tan CHP Gençlik ve Kadın Kollarına ziyaret

Mandela’nın Bavulu ve Dünya’dan Renkler 3 Mart’ta Eskişehir’de

Mandela’nın Bavulu ve Dünya’dan Renkler 3 Mart’ta Eskişehir’de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.