On Numara sonuçları 19 Şubat: Milli Piyango 811. hafta On Numara sonuçları sorgula!

19 Şubat On Numara sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek iki çekiliş aynı akşamda talihlilere ikramiye dağıtacak. 19 Şubat Milli Piyango çekilişinden sonra 811. hafta On Numara çekilişi yapılacak. On Numara tam 50 haftadır devir etmiyor. MPİ'nin şans oyunları arasında kazanma olasılığı en yüksek oyun olan On Numara'da bu akşam talih kimin yüzüne gülecek? On Numara çekilişi saat kaçta? Sonuçlar kaçta belli olacak? Haberimizdeki canlı çekiliş linki ile On Numara haftanın sayılarını öğrenebilirsiniz ve ne kadar kazandığınızı öğrenebilirsiniz.
50 HAFTADIR DEVİR YOK!
MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 48 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.
NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!
19 Şubat 811. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 19 Şubat Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 811. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
811. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI (12 ŞUBAT)
On Numara oyununun 810. hafta kazandıran numaralar 2, 4, 9, 12, 13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74, 79 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 360 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ ve Çankara ilçeleri ile Bursa'nın Kestel ilçesinden yatırdıkları belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira doksanar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira kırkar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira on beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 180 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.
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