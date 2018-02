On Numara sonuçları 19 Şubat: Milli Piyango 811. hafta On Numara sonuçları sorgula!

19 Şubat On Numara sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek iki çekiliş aynı akşamda talihlilere ikramiye dağıtacak. 19 Şubat Milli Piyango çekilişinden sonra 811. hafta On Numara çekilişi yapılacak. On Numara tam 50 haftadır devir etmiyor. MPİ'nin şans oyunları arasında kazanma olasılığı en yüksek oyun olan On Numara'da bu akşam talih kimin yüzüne gülecek? On Numara çekilişi saat kaçta? Sonuçlar kaçta belli olacak? Haberimizdeki canlı çekiliş linki ile On Numara haftanın sayılarını öğrenebilirsiniz ve ne kadar kazandığınızı öğrenebilirsiniz.

50 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 48 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.