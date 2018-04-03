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On Numara sonuçları 2 Nisan: Şaka değil büyük ikramiye

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

Nisan ayının ilk şans oyunu sonuçları On Numara çekilişi ile belli oldu. Bu hafta On Numara sonuçlarından tek bir talihli çıktı. İşte 817. Hafta On Numara çekilişinde bir kişinin 341 bin TL kazandığı On Numara sonuçları ve haftanın şanslı 22 numarası...

On Numara sonuçları 2 Nisan: Şaka değil büyük ikramiye

Nisan ayında şans oyunları On Numara sonuçları ile başladı. Ayın bu ilk şans oyunu ve On Numara çekilişinde noter huzurunda 22 numara belirlendi. Bu numaralardan 10 tanesini bilmeyi başaran İstanbul'dan bir talihli de MPİ'nin resmi 2 Nisan On Numara sonuçlarına göre 341 bin TL kazandı. İşte 2 Nisan tarihli 817. hafta On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

817. haftanın numaraları: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 57, 66, 67, 75

Milli Piyango İdaresinin paylaştığı resmi sonuçlara göre yukarıdaki numaralardan 10 tanesini bilmeyi başaran tek talihli kuponunu İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırmış. Söz konusu talihli 341 bin 7222 lira 75 kuruşluk büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. Diğer ikramiye kalemlerinde ise kazananların sayısı ile kişi başına düşen ikramiye miktarları şu şekilde oldu:

  • 9 bilen kişi sayısı : 137 - İkramiye = 1.663,15 TL

  • 8 bilen kişi sayısı : 2.343 - İkramiye = 97,60 TL

  • 7 bilen kişi sayısı : 23.852 - İkramiye = 18,30 TL

  • 6 bilen kişi sayısı : 129.834 - İkramiye = 3,50 TL

  • Hiç bilmeyen kişi sayısı : 175.816 - İkramiye = 3,35 TL
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