On Numara sonuçları 2 Nisan: Şaka değil büyük ikramiye

Nisan ayında şans oyunları On Numara sonuçları ile başladı. Ayın bu ilk şans oyunu ve On Numara çekilişinde noter huzurunda 22 numara belirlendi. Bu numaralardan 10 tanesini bilmeyi başaran İstanbul'dan bir talihli de MPİ'nin resmi 2 Nisan On Numara sonuçlarına göre 341 bin TL kazandı. İşte 2 Nisan tarihli 817. hafta On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

817. haftanın numaraları: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 46, 48, 57, 66, 67, 75

Milli Piyango İdaresinin paylaştığı resmi sonuçlara göre yukarıdaki numaralardan 10 tanesini bilmeyi başaran tek talihli kuponunu İstanbul'un Pendik ilçesinden yatırmış. Söz konusu talihli 341 bin 7222 lira 75 kuruşluk büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. Diğer ikramiye kalemlerinde ise kazananların sayısı ile kişi başına düşen ikramiye miktarları şu şekilde oldu: