On Numara sonuçları 2 Temmuz 2018: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

2 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının ilk şans oyunu çekilişi olacak olan 830. hafta On Numara çekilişi bu akşam canlı yayında online yapılacak. Geçen hafta On Numara çekilişinde 3 kişi on bilmiş ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Devreden ikramiyenin olmadığı On Numara çekilişi canlı yayınını haberimizden online olarak izleyebilirsiniz. Sizler de şansınızı 2 Temmuz 2018 On Numara çekilişinde denediyseniz sonuçları anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte On Numara çekilişine dair detaylar... ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2 Temmuz 2018 tarihli 830. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. On Numara 2 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15) 2 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI Haftanın numaraları çekildikten sonra 830. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

830. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30) GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 829. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 6, 8, 12,13,14, 16, 18, 21, 22, 23, 31, 44, 45, 48, 56, 64, 68, 71, 73 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 102 bin 152 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Düzce'nin Merkez, Karabük'ün Safranbolu ve Ankara'nın Çankaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 145 kişi bin 409 lira 10'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 224 kişi 92 lira 15'er kuruş, 7 bilen 21 bin 669 kişi 18 lira, 6 bilen 119 bin 796 kişi 3 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 161 bin 214 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 43 bin 1 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 814 bin 2 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 454 bin lira 31 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR? On Numara Milli Piyango idaresi'nce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun olarak başlatıldı. On Numara; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. ON NUMARA NASIL OYNANIR? İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. ON NUMARA İKRAMİYELERİ NASIL, NEREDEN ÖDENİR? On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,