On Numara sonuçları 2 Temmuz 2018: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

2 Temmuz On Numara çekilişi sonuçları heyecanla bekleniyor. Temmuz ayının ilk şans oyunu çekilişi olacak olan 830. hafta On Numara çekilişi bu akşam canlı yayında online yapılacak. Geçen hafta On Numara çekilişinde 3 kişi on bilmiş ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Devreden ikramiyenin olmadığı On Numara çekilişi canlı yayınını haberimizden online olarak izleyebilirsiniz. Sizler de şansınızı 2 Temmuz 2018 On Numara çekilişinde denediyseniz sonuçları anlık olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte On Numara çekilişine dair detaylar...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

2 Temmuz 2018 tarihli 830. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 2 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

2 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 830. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.