On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

On Numara oyununun 823. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 12, 14, 20, 23, 28, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 65, 66, 71, 72 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Pazartesi akşamları düzenlenen şans oyunu On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde on bilen olmadığı için yaklaşık 320 bin lira devretmişti. Bu akşam 824. kez düzenlenecek On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin 650 bin lirayı bulması bekleniyor. 21 Mayıs On Numara çekilişinde on bilen çıkacak mı? Canlı yayında yapılacak On Numara sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Haftanın sayıları 21.15'te canlı yayında belli oldu. Bu sayılardan kaç tanesini doğru tahmin ettiğinizi haberimizden bakabilirsiniz. İşte On Numara haftanın sayıları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.