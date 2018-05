On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Pazartesi akşamları düzenlenen şans oyunu On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde on bilen olmadığı için yaklaşık 320 bin lira devretmişti. Bu akşam 824. kez düzenlenecek On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin 650 bin lirayı bulması bekleniyor. 21 Mayıs On Numara çekilişinde on bilen çıkacak mı? Canlı yayında yapılacak On Numara sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Haftanın sayıları 21.15'te canlı yayında belli oldu. Bu sayılardan kaç tanesini doğru tahmin ettiğinizi haberimizden bakabilirsiniz. İşte On Numara haftanın sayıları...

21 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonuçları yayınlandığı zaman haberimizde paylaşacağız. Takip için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

On Numara sonuçları için tıklayınız

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 823. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 12, 14, 20, 23, 28, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 65, 66, 71, 72 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.