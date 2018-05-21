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On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

On Numara çekildi. 21 Mayıs On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda yapılan On Numara çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belli oldu. 1-80 sayıları içerisinde seçilen 22 sayı ile 824. hafta On Numara sayıları haberimizde. Bu sayıları doğru tahmin eden oldu mu? On Numara kuponunuzu bu sayılara bakarak sorgulayabilirsiniz.

On Numara sonuçları 21 Mayıs: İşte haftanın sayıları.. (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

On Numara sonuçları merakla bekleniyordu. Pazartesi akşamları düzenlenen şans oyunu On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde on bilen olmadığı için yaklaşık 320 bin lira devretmişti. Bu akşam 824. kez düzenlenecek On Numara çekilişinde büyük ikramiyenin 650 bin lirayı bulması bekleniyor. 21 Mayıs On Numara çekilişinde on bilen çıkacak mı? Canlı yayında yapılacak On Numara sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Haftanın sayıları 21.15'te canlı yayında belli oldu. Bu sayılardan kaç tanesini doğru tahmin ettiğinizi haberimizden bakabilirsiniz. İşte On Numara haftanın sayıları...

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21 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonuçları yayınlandığı zaman haberimizde paylaşacağız. Takip için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

On Numara sonuçları için tıklayınız

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 823. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 12, 14, 20, 23, 28, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 59, 60, 65, 66, 71, 72 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 319 bin 162 lira 93 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 474 lira 70'er kuruş, 8 bilen bin 622 kişi 131 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 440 kişi 23 lira 25'er kuruş, 6 bilen 106 bin 502 kişi 4 lira ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 565 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

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ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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