On Numara sonuçları 21 Mayıs: Talih kuşu İstanbul ve Manisa'dan 2 talihliye kondu!

21 Mayıs On numara sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu olan On Numara'da son çekilişte 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı. 21 Mayıs On Numara sonuçlarına göre İstanbul ve Manisan'dan çıkan talihliler 327 biner TL kazandılar. İşte 21 Mayıs On Numara sonuçları...

824. Hafta numaraları: 01, 02, 04, 06, 12, 24, 28, 32, 33, 41, 44, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 78

Milli Piyango idresi'nin açıkladığı on numara sonuçloarıan göre kuponlarını İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Manisa'nın Soma ilçesinden yatıran 2 kişi 327 bin 35 lira 5'er kuruş kazandılar. Çkielişte 9 bilen 73 kişi kişi başı 3 bin 59 lira 20 kuruş, 8 bilen bin 616 kişi 138 lira 30'aqr kuruş, 7 bilen 16 bin 391 kişi 26'şar lire, 6 bilen 103 bin 524 kişi 4 lira 30'ar kuruş. Hiç bilemeyen 214 bin 687 kişi 2 lira 70'şer kuruş kazandılar.