HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

On Numara sonuçları 21 Mayıs: Talih kuşu İstanbul ve Manisa'dan 2 talihliye kondu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

21 Mayıs tarihli On Numara sonuçları belli oldu ve yapılan çekilişten 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı. İstanbul ve Manisa'dan kupon yatıran 2 talihli büyük ikramiyeyi bölüştüler. İşte 21 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve çekilişte belirlenen 22 numara...

On Numara sonuçları 21 Mayıs: Talih kuşu İstanbul ve Manisa'dan 2 talihliye kondu!

21 Mayıs On numara sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan oyunu olan On Numara'da son çekilişte 2 büyük ikramiye talihlisi çıktı. 21 Mayıs On Numara sonuçlarına göre İstanbul ve Manisan'dan çıkan talihliler 327 biner TL kazandılar. İşte 21 Mayıs On Numara sonuçları...

824. Hafta numaraları: 01, 02, 04, 06, 12, 24, 28, 32, 33, 41, 44, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 78

Milli Piyango idresi'nin açıkladığı on numara sonuçloarıan göre kuponlarını İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Manisa'nın Soma ilçesinden yatıran 2 kişi 327 bin 35 lira 5'er kuruş kazandılar. Çkielişte 9 bilen 73 kişi kişi başı 3 bin 59 lira 20 kuruş, 8 bilen bin 616 kişi 138 lira 30'aqr kuruş, 7 bilen 16 bin 391 kişi 26'şar lire, 6 bilen 103 bin 524 kişi 4 lira 30'ar kuruş. Hiç bilemeyen 214 bin 687 kişi 2 lira 70'şer kuruş kazandılar.

PARTNERDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyorDünyanın dört bir yanından ziyaretçi yağıyor
“Ramazan'da metabolizmanızı kefir ile hızlandırabilirsiniz”“Ramazan'da metabolizmanızı kefir ile hızlandırabilirsiniz”
Son dakika! Mithat Aynacı’nın cezası belli olduSon dakika! Mithat Aynacı’nın cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Tunceli CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Trabzon CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Trabzon CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Düzce AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Osmaniye AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Kilis AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

İstanbul'da taksici dehşeti! Kadın yolcuyu bacaklarından tutup aşağı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.