On Numara sonuçları 22 Ocak: On Numara da 13 kişilik rekor!

Tam 13 kişi! Haftanın On Numara sonuçlarını görenler gözlerine inanamıyor. 22 Ocak On Numara sonuçları MPİ tarafından açıklandı ve bu hafta büyük ikramiye almaya hak kazanan yani 10 bilen 13 kişi olduğu görüldü. Bu şimdiye kadar sadece On Numara için değil diğer Şans oyunları için de bir rekor. 46 haftadır devreden On Numara'nın 807. hafta sonuçları kırılması bir rekora imza atmış oldu.

BÜYÜK İKRAMİYE KÜÇÜLDÜ

22 Ocak On Numara sonuçlarına göre 13 kişi birden 10 bilince büyük ikramiye de 13 bölünmde ve geriye kişi başına "küçük" bir meblağ kaldı. Pek de büyük olmayan ikramiye miktarı her bir talihli için 25 bin 477 lira 40 kuruş oldu. İşte 807. haftanın On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımı...

Haftanın Numaraları: 02, 03, 06, 09, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ - ÇANAKKALE / BİGA - EDİRNE / MERKEZ - GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL - İSTANBUL / EYÜPSULTAN - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / ÜSKÜDAR - İSTANBUL / BAYRAMPAŞA - İSTANBUL / BAĞCILAR - KAYSERİ / MELİKGAZİ - MUĞLA / MARMARİS - SAMSUN / ÇARŞAMBA - BARTIN / MERKEZ

10 bilen kişi sayısı : 13 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25.477,40 TL

9 bilen kişi sayısı : 378 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 584,55 TL

8 bilen kişi sayısı : 4.818 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 46,00 TL

7 bilen kişi sayısı : 32.579 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,00 TL

6 bilen kişi sayısı : 151.777 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2,90 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı :172.864 - Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL