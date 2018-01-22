On Numara sonuçları 22 Ocak: Şanslı numaralar çekiliyor! (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayında 5 tane On Numara çekilişi yapılacaktı ki dördüncüsüne geldik. Bu akşam yani 22 Ocak gecesi, On Numara sonuçları için 22 numara çekilecek. Noter huzurunda, özel bir makine ile yapılacak çekilişte belirlenecek numaralar 806. haftanın talihlilerini belirleyecek.
46 HAFTADIR DEVİR YOK!
MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 46 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor. Bu hafta da devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı merak ediliyor.
NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLUYOR
22 Ocak 807. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 22 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 807. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
807. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyunun 15 Ocak tarihli çekilişinde kazandıran numaralar 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73 ve 80 olarak belirlendi.
On Numara oyununun 806. Hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 841 lira onar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını İzmir'in Balçova, Muğla'nın Milas, İstanbul'un Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerinde yatırdığı belirlendi.
15 Ocak On Numara çekilişinde, 9 bilen 77 kişi 2 bin 973 lira on beşer kuruş, 8 bilen 2 bin 18 kişi 113 lira seksener kuruş, 7 bilen 19 bin 384 kişi 22 lira altmışar kuruş, 6 bilen 117 bin 672 kişi 3 lira doksanar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 831 kişi ise 3 lira otuzar kuruş ikramiye kazandı.
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