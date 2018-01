On Numara sonuçları 22 Ocak: Şanslı numaralar çekiliyor! (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayında 5 tane On Numara çekilişi yapılacaktı ki dördüncüsüne geldik. Bu akşam yani 22 Ocak gecesi, On Numara sonuçları için 22 numara çekilecek. Noter huzurunda, özel bir makine ile yapılacak çekilişte belirlenecek numaralar 806. haftanın talihlilerini belirleyecek.

46 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 46 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor. Bu hafta da devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı merak ediliyor.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLUYOR

22 Ocak 807. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 22 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

22 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 807. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.