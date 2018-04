On Numara sonuçları 23 Nisan: Üç kişiye yüzer bin lira! (Milli Piyango On Numara sonuçları sorgula)

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. 23 Nisan 2018 tarihli On Numara çekilişi, canlı yayında gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi çekiliş komitesi ve noter huzurunda yapılan 820. hafta On Numara çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ genel müdürlük binası çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişinde 1-80 sayılarını içeren küre içinde haftanın kazandıran 22 sayısı belirlendi. Bu sayılar içinde on tanesi doğru bilen 3 talihli ise yüzer bin ikramiye kazandılar. İşte On Numara çekilişi sonuçları ve tüm detayları...

23 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

haftanın sayıları: 02 - 06 - 08 - 11 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 72 - 78

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın'ın Efeler, İzmir'in Bayındır ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 83 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.