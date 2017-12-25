On Numara sonuçları 25 Aralık: 2017'nin son On Numara çekilişinde şanslı numaralar belli oldu!

2018'e sayılı günler kala yılın son On Numara sonuçları için çekiliş gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişte 22 numara belirlendi. Bilindiği gibi On Numara'da büyük ikramiye kazanılabilemesi için bu numaralardan 10 tanesinin bilenebilmesi gerekiyor. Siz de yeni yıla güzel bir sürpriz ile girmek için bu hafta şansınızı denediyseniz aşağıdaki numaralar ile kuponunuzu kontrol edebilirsiniz.

803. haftanın numaraları: 5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73

25 ARALIK ON NUMARA BÜYÜK İKRAMİYE DAĞILIMI

MPİ'nin açıklamasına göre bu hafta 4 büyük ikramiye talihlisi 77 bin 603 lira 25'er kuruş kazandılar. Talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Sincan, Artvin'in Hopa, İzmir'in Narlıdere ve Bartın'dan doldurduğu açıklandı. Diğer İkramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

On Numara çekilişinde, 9 bilen 94 kişi 2 bin 202 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 632 kişi 127 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 473 kişi 24'er lira, 6 bilen 101 bin 547 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 179 bin 228 kişi ise 3'er lira ikramiye kazandı.