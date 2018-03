On Numara sonuçları - 26 Mart Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları: 3 ilçeden 4 kişi on numarayı tutturdu!

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 816. hafta On Numara çekilişi, dün akşam canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda ve Ankara-Balgat'taki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişi sonuçlarına göre haftanın talihlileri 4 kişi çıktı. 1-80 sayılarını içeren küreden seçilen 22 şanslı sayı ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Aydın, Eskişehir ve İstanbul'dan kuponlarını dolduran 4 talihli kişi büyük ikramiyeyi paylaştılar ve kişi başına 90'a bin lira ikramiye kazandılar. İşte 26 Mart On Numara çekilişi sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiyelerin dağılımı...

ON NUMARA SONUÇLARI 26 MART

On Numara oyununun 816. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şu sayılar çıktı;

5, 7, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 47, 62, 64, 67, 68, 71, 72

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 89 bin 856 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kartal'dan 2 kişi, Eskişehir Tepebaşı ve Aydın'ın Söke ilçelerinde birer kişi on numarayı tutturdu. İstanbul Kartal'dan on numarayı bilen kuponların aynı bayiden yatırılması, bu kuponlarını aynı kişi tarafından oynandığı şeklinde yorumlandı.