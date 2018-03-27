On Numara sonuçları - 26 Mart Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları: 3 ilçeden 4 kişi on numarayı tutturdu!

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 816. hafta On Numara çekilişi, dün akşam canlı yayında yapıldı. Noter huzurunda ve Ankara-Balgat'taki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişi sonuçlarına göre haftanın talihlileri 4 kişi çıktı. 1-80 sayılarını içeren küreden seçilen 22 şanslı sayı ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Aydın, Eskişehir ve İstanbul'dan kuponlarını dolduran 4 talihli kişi büyük ikramiyeyi paylaştılar ve kişi başına 90'a bin lira ikramiye kazandılar. İşte 26 Mart On Numara çekilişi sonuçları, haftanın sayıları ve ikramiyelerin dağılımı...
On Numara oyununun 816. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar şu sayılar çıktı;
5, 7, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 47, 62, 64, 67, 68, 71, 72
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 89 bin 856 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kartal'dan 2 kişi, Eskişehir Tepebaşı ve Aydın'ın Söke ilçelerinde birer kişi on numarayı tutturdu. İstanbul Kartal'dan on numarayı bilen kuponların aynı bayiden yatırılması, bu kuponlarını aynı kişi tarafından oynandığı şeklinde yorumlandı.
26 Mart On Numara çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 9 bilen 105 kişi 2 bin 282 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 992 kişi 120 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 675 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 132 bin 167 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 705 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 396 bin 165 lira 20 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 955 bin 7 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 532 bin 481 lira 18 kuruş aktarıldı.
10 bilen kişi sayısı :4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89.856,60 TL
9 bilen kişi sayısı :105 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.282,65 TL
8 bilen kişi sayısı :1.992 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 120,30 TL
7 bilen kişi sayısı :21.675 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,20 TL
6 bilen kişi sayısı :132.167 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :185.705 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL
GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara oyununun 815'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 4, 5, 11, 12, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 47, 50, 51, 54, 63, 70, 71, 79 ve 80 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 738 bin 99 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre on bilen talihli, kuponunu Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.
On Numara çekilişinde ayrıca; 9 bilen 113 kişi 2 bin 300 lira 55'er kuruş, 8 bilen 2 bin 180 kişi 119 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 666 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 133 bin 180 kişi 3 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 199 bin 783 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 947 bin 25 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, KDV olarak 1 milyon 35 bin 692 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 497 lira 5 kuruş aktarıldı.
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