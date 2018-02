On Numara sonuçları 26 Şubat: Büyük ikramiye dörtledi! On Numara 1 yıldır devretmiyor!

Milli Piyango İdaresinin en sık ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara geleneği bozmadı. 26 Şubat On Numara sonuçları ile devirsiz çekiliş serisi 52 haftaya çıktı. Yani 1 senedir On Numara çekilişlerinde hiç devir gerçekleşmiyor. Dağıttı ikramiye miktarı diğer şans oyunları kadar yüksek olmasa da On Numara boş geçmemeye her hafta bir veya daha çok kişiye büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor.

BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ

Noter huzurunda çekilen haftanın şanslı numaralarından 10 tanesini bilmeyi başaran bu hafta 4 kişi oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir yani üç büyük şehirden kupon yatıran talihlilerinden her biri 85'er bin TL kazandılar. İşte 26 Şubat tarihli On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

26 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 812'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63 ve 70 olarak belirlendi.