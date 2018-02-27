On Numara sonuçları 26 Şubat: Büyük ikramiye dörtledi! On Numara 1 yıldır devretmiyor!

Milli Piyango İdaresinin en sık ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara geleneği bozmadı. 26 Şubat On Numara sonuçları ile devirsiz çekiliş serisi 52 haftaya çıktı. Yani 1 senedir On Numara çekilişlerinde hiç devir gerçekleşmiyor. Dağıttı ikramiye miktarı diğer şans oyunları kadar yüksek olmasa da On Numara boş geçmemeye her hafta bir veya daha çok kişiye büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor.
BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ
Noter huzurunda çekilen haftanın şanslı numaralarından 10 tanesini bilmeyi başaran bu hafta 4 kişi oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir yani üç büyük şehirden kupon yatıran talihlilerinden her biri 85'er bin TL kazandılar. İşte 26 Şubat tarihli On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...
On Numara oyununun 812'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63 ve 70 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 416 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak ve Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırdıkları belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 127 kişi bin 794'er lira, 8 bilen 2 bin 573 kişi 88 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 987 kişi 18 lira 5'er kuruş, 6 bilen 130 bin 755 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 37 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 277 bin 769 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 677 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 170 lira 97 kuruş aktarıldı.
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