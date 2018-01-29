On Numara sonuçları 29 Ocak: Gözler ayın son On Numara çekilişinde (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayında 5 tane On Numara çekilişi yapılacaktı ki hem ayın hem de On Numara çekilişlerinin bu ay için sonuna geldik. Bu akşam yani 29 Ocak Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 807. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.
47 HAFTADIR DEVİR YOK!
MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 47 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz hafta tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.
NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!
29 Ocak 808. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 29 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 808. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
808. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
On Numara 807. haftanın sayıları şöyle: 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.
22 Ocak On Numara çekilişinde 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı.
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