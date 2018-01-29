HABER

On Numara sonuçları 29 Ocak: Gözler ayın son On Numara çekilişinde (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 10:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ocak ayının sonuncu On Numara sonuçları için bu gece noter huzurunda canlı çekiliş gerçekleştirilecek. 29 Ocak tarihli On Numara çekilişi, şimdiye kadarki 808. çekiliş olacak. On Numara'da ikramiye dağılımını belirleyen 22 numaranın çekilişi online olarak canlı izlenebilecek. 29 Ocak'ta çekilecek 22 numarayı mümkün olan en erken zamanda öğrenmek isteyenler için MPİ canlı çekiliş yayını bağlantısı haberimizdedir. İşte 29 Ocak On Numara sonuçları ve çekilişi ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 29 Ocak: Gözler ayın son On Numara çekilişinde (MPİ canlı çekiliş)

Ocak ayında 5 tane On Numara çekilişi yapılacaktı ki hem ayın hem de On Numara çekilişlerinin bu ay için sonuna geldik. Bu akşam yani 29 Ocak Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 807. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

47 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 47 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz hafta tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!

29 Ocak 808. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 29 Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 808. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

808. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 807. haftanın sayıları şöyle: 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 13 kişi, 25 bin 477 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Gaziantep'in Şehitkamil, Samsun'un Çarşamba, İstanbul'un Eyüpsultan, Bayrampaşa, Üsküdar, Bağcılar, Fatih, Bartın Merkez, Kayseri'nin Melikgazi, Çanakkale Merkez ile Biga, Edirne Merkez ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

22 Ocak On Numara çekilişinde 9 bilen 378 kişi 584 lira 55'er kuruş, 8 bilen 4 bin 818 kişi 46'şar lira, 7 bilen 32 bin 579 kişi 13'er lira, 6 bilen 151 bin 777 kişi 2 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 864 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 207 bin 925 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 879 bin 858 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 650 lira 20 kuruş aktarıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları on numara sonuçları 29 ocak

En Çok Okunan Haberler

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha... Resmen açıkladı

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama! Terör örgütlerine ağır darbe vuruldu

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

Ve Seren Serengil cezaevine giriyor! Yerine...

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

15 Temmuz gazisi AK Parti'den istifa etti: Vali pantolonumu indirsin diye sokağa çıkmadım!

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

CHP Erdoğan'ın hastalığa yakalandığını iddia etti

Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum

Erdoğan'dan son dakika Burseya Dağı açıklaması! Afrin'de son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

Daire almaya giden yaşlı adam inşaatta hayatını kaybetti

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

İşte Afrin'deki terör tüneli! İlginç görüntü

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

'Rizeli Heidi' bu kez de hasta buzağıyı yatağına aldı!

FETÖ sanığı eski rektör: Gülen, ‘Cennette âlâ bir yer kazanmışsın, ibadete gerek yok’ dedi

FETÖ sanığı eski rektör: Gülen, ‘Cennette âlâ bir yer kazanmışsın, ibadete gerek yok’ dedi

Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı

Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı

Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı

Son dakika: Kilis'e bir roket daha atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.