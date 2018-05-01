On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları, 30 Nisan tarihli çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından, Ankara Balgat'ta yapılan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi. On Numara çekilişinde 1 ile 80 arasındaki numaralardan, haftanın şanslı 22 adet numarası çekilişle belirlendi. Çekiliş sonrasında Milli Piyango resmi sitesinden yapılan açıklamada bu sayılardan on tanesi bilen 2 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte 30 Nisan On Numara sonuçları ve detayları... 30 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 821. haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 35, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 60, 71, 73, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 158 bin 301 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ve Osmaniye'nin Merkez ilçelerinden yatırdığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 85 kişi 2 bin 483 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 487 kişi 142 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 254 kişi 24 lira 85'er kuruş, 6 bilen 101 bin 614 kişi 4 lira 20'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 935 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 110 bin 657 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 840 bin 490 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 34 lira 98 kuruş aktarıldı. ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara 820'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 06 - 08 - 11 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 72 - 78 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen 3 kişi, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın'ın Efeler, İzmir'in Bayındır ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırdığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 83 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 88 bin 402 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 238 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 464 bin 89 lira 45 kuruş aktarıldı. ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR? On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,