On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 158 bin 301 lira 40'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Küçükçekmece ve Osmaniye'nin Merkez ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

On Numara oyununun 821. haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 27, 33, 35, 46, 48, 52, 53, 56, 59, 60, 71, 73, 76, 77 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara sonuçları, 30 Nisan tarihli çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından, Ankara Balgat'ta yapılan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi. On Numara çekilişinde 1 ile 80 arasındaki numaralardan, haftanın şanslı 22 adet numarası çekilişle belirlendi. Çekiliş sonrasında Milli Piyango resmi sitesinden yapılan açıklamada bu sayılardan on tanesi bilen 2 kişi, büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte 30 Nisan On Numara sonuçları ve detayları...

On Numara 820'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 06 - 08 - 11 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 72 - 78 olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Toplam 2 milyon 88 bin 402 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 238 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 464 bin 89 lira 45 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,