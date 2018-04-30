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On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Nisan ayının son Şans oyunu çekilişi son On Numara çekilişi olacak. Bu akşam 821. hafta On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda yapılacak ve online olarak yayımlanacak. Yapılacak çekiliş ile haftanın kazananları belli olacak. İşte 30 Nisan On Numara sonuçları ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Nisan ayının son günü Pazartesi gününe denk geldi yani ayın son şans oyunu çekilişi On Numara olacak. Haftanın On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak.

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 30 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

2018 Nisan ayının son gününde 821. haftanın On Numara sonuçları ortaya çıkacak. On Numara sonuçları için 22 tane numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 821. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!

30 Nisan 821. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 30 Nisan çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

30 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 821. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

821. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 820'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 02 - 06 - 08 - 11 - 17 - 18 - 24 - 26 - 29 - 33 - 36 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 57 - 59 - 60 - 68 - 72 - 78 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen 3 kişi, 104 bin 420 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın'ın Efeler, İzmir'in Bayındır ile Sakarya'nın Adapazarı ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 83 kişi 2 bin 516 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1576 kişi 132 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 622 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi 4 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 250 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 88 bin 402 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 833 bin 238 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 464 bin 89 lira 45 kuruş aktarıldı.

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