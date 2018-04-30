On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Nisan ayının son günü Pazartesi gününe denk geldi yani ayın son şans oyunu çekilişi On Numara olacak. Haftanın On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak.

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 30 Nisan On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

2018 Nisan ayının son gününde 821. haftanın On Numara sonuçları ortaya çıkacak. On Numara sonuçları için 22 tane numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 821. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!

30 Nisan 821. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.