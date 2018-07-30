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On Numara sonuçları 30 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:16 | Son Güncelleme

Bu akşam 834. hafta On Numara sonuçları için çekiliş yapılacak. Haftanın kazananları belli olacağı çekilişte noter huzurunda 22 adet numara belirlenecek. İşte 30 Temmuz On Numara sonuçları ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 30 Temmuz: Canlı çekilişte 22 numara belirlenecek

Temmuz ayının sonuna geldik. Bugün 834. hafta On Numara sonuçları için MPİ'nin Ankara'daki merkezinde çekiliş yapılacak ve noter huzurunda yapılacak bu çekiliş internetten de canlı yayımlanacak.

Siz de bu çekiliş için kupon doldurduysanız akşam MPİ canlı yayınını takip ederek haftanın numaralarını hemen öğrenebilir ve kuponunuzu buna göre sorgulayabilirsiniz. İşte 30 Temmuz On Numara sonuçları ve çekiliş ile ilgili detaylar...

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELİRLENECEK!

30 Temmuz 834. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 30 Temmuz çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

30 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 833. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

834. hafta On numara sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 833. haftanın sayıları: 3, 4, 6, 7, 10, 28, 32, 37, 42, 44, 49, 51, 52, 54, 59, 62, 65, 72, 73, 76, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 6 kişi 53 bin 106 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 387 lira 10'ar kuruş, 8 bilen bin 590 kişi 133 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 143 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 100 bin 314 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 240 kişi 3 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Bağıcılar, Muğla'nın Menteşe, Manisa'nın Turgutlu, Kars'ın Kağızman, Çanakkale'nin Merkez ilçelerinden ve KKTC'nin merkezinden yatırdıkları belirlendi.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ NASIL OYNANIR?

On Numara'da diğer oyunlarda olduğu gibi çoklu çekiliş işaretlemesi yaparak aynı numaraları bir seferde 2,3 ve 4 çekiliş için oynayabilirsiniz. Ancak Sayısal Loto'da yeni bir uygulamaya geçileceğinden çoklu çekiliş oynama özelliği 14 Temmuz'a kadar durdulmuştur.

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