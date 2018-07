On Numara sonuçları 30 Temmuz: On bilen dört kişiye 78 biner lira! (MPİ sorgulama)

On Numara çekildi ve haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 834. kez düzenlenen On Numara çekilişinde dört talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar. Canlı yayında yapılan çekiliş ile haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. 30 Temmuz On numara çekilişinde şansını deneyen 4 talihli ise on numarayı doğru tahmin etmeyi başardılar. Talihliler, 78 bin lira ikramiye kazandılar. İşte On Numara sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları...

30 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.