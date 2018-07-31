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On Numara sonuçları 30 Temmuz: On bilen dört kişiye 78 biner lira! (MPİ sorgulama)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 07:22 | Son Güncelleme

30 Temmuz On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından pazartesi akşamları düzenlenen On Numara'nın 834. hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında yapılan çekiliş ile haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. Şansını on numara adlı oyunda deneyen 4 kişi, on numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi paylaştılar. İşte merakla beklenen On Numara sonuçları ve tüm sayısal veriler...

On Numara sonuçları 30 Temmuz: On bilen dört kişiye 78 biner lira! (MPİ sorgulama)

On Numara çekildi ve haftanın sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 834. kez düzenlenen On Numara çekilişinde dört talihli büyük ikramiyeyi paylaştılar. Canlı yayında yapılan çekiliş ile haftanın şanslı 22 sayısı belirlendi. 30 Temmuz On numara çekilişinde şansını deneyen 4 talihli ise on numarayı doğru tahmin etmeyi başardılar. Talihliler, 78 bin lira ikramiye kazandılar. İşte On Numara sonuçları ve haftanın kazandıran numaraları...

30 TEMMUZ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 834. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 34, 39, 40, 43, 48, 53, 59, 64, 66, 67, 71 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 78 bin 196 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 88 kişi 2 bin 370 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 701 kişi 122 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 840 kişi 23 lira 70'er kuruş, 6 bilen 103 bin 855 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 809 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Sancaktepe, Bursa'nın Yıldırım, Manisa'nın Akhisar ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 85 bin 220 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 830 bin 603 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 463 bin 382 lira 39 kuruş aktarıldı.

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