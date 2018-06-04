On Numara sonuçları 4 Haziran:Büyük ikramiye için heyecan dorukta! (Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları)

On Numara sonuçları merakla bekleniyor. Pazartesi akşamları, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekiliş ile On Numara adlı oyun, her hafta talihlilerin yüzünü güldürüyor. On Numara oyunu, diğer şans oyunları içinde ikramiye kazanma ihtimali en yüksek olduğu için rağbet görmeye devam ediyor. Eğer siz de On Numara oyunu ile şansınızı denediyseniz haberimizdeki linkler ile çekilişi canlı izleyebilir, On Numara sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi, 4 Haziran On Numara çekilişini canlı yayında 21.15'de yapmaya başlıyor. Canlı yapılacak çekiliş ile haftanın kazandıran 22 şanslı sayısı belirlenecek. 826. hafta On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linke çekiliş saatinde tıklamanız yeterli olacaktır. ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (21.15) 4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI haftanın On Numara sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi, On Numara çekilişine dair sayısal verileri saat 21.30 - 21:45 arasında yayımlıyor. On Numara sonuçları belli olduktan sonra en kısa zamanda sizlerle haberimizden paylaşacağız. Aynı şekilde aşağıdaki linkten sonuçları sizler de anlık olarak takip edebilirsiniz. 4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 825. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Elazığ'ın Merkez ilçesi ile Edirne'nin İpsala ve Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 543 kişi 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 kişi 95 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 607 kişi 22 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 497 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 326 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı. Toplam 2 milyon 96 bin 375 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 835 bin 119 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 861 lira 21 kuruş aktarıldı. SON BİR SENEDE ON NUMARADA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR On Numara, şans oyunları arasından büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek olan oyundur. On Numara'da 1'den 80 dahil olan sayılar arasından 22 tanesi çekilir. Oyuna katılanlar, bu sayılardan sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler, değişik miktarlarda ikramiye kazanırlar. Şans oyunları arasında hiç bilmeyenlere ikramiye veren tek oyundur. Aşağıdaki sayılar, son bir sene yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz.

12 - 1482 kez

3 - 1482 kez

5 - 1470 kez

7 - 1440 kez

4 - 1434 kez

19 - 1428 kez

18 - 1428 kez

17 - 1416 kez

2 - 1416 kez

21 - 1404 kez

1 - 1374 kez

22 - 1350 kez

15 - 1344 kez

10 - 1338 kez

14 - 1308 kez

16 - 1290 kez

8 - 1284 kez

6 - 1266 kez

11 - 1260 kez

13 - 1254 kez ON NUMARA NEDİR, DİĞER OYUNLARDAN FARKI NEDİR? On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,