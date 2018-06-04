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On Numara sonuçları 4 Haziran:Büyük ikramiye için heyecan dorukta! (Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları, bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. 4 Haziran On Numara çekilişinde geçen haftadan devir eden ikramiye yok. Geçen hafta, on bilen 3 kişi, yaklaşık 105'er bin lira ikramiye kazanmışlardır. 826. hafta On Numara çekilişinde talih kimin yüzüne gülecek? On Numara'da şansınızı denediyseniz haberimizde çekilişi canlı izleyebilir ve On Numara sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte 4 Haziran On Numara çekilişi sonuçları detayları...

On Numara sonuçları 4 Haziran:Büyük ikramiye için heyecan dorukta! (Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları)

On Numara sonuçları merakla bekleniyor. Pazartesi akşamları, Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekiliş ile On Numara adlı oyun, her hafta talihlilerin yüzünü güldürüyor. On Numara oyunu, diğer şans oyunları içinde ikramiye kazanma ihtimali en yüksek olduğu için rağbet görmeye devam ediyor. Eğer siz de On Numara oyunu ile şansınızı denediyseniz haberimizdeki linkler ile çekilişi canlı izleyebilir, On Numara sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi, 4 Haziran On Numara çekilişini canlı yayında 21.15'de yapmaya başlıyor. Canlı yapılacak çekiliş ile haftanın kazandıran 22 şanslı sayısı belirlenecek. 826. hafta On Numara çekilişini canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linke çekiliş saatinde tıklamanız yeterli olacaktır.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN (21.15)

4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

  1. haftanın On Numara sayıları belirlendikten sonra Milli Piyango İdaresi, On Numara çekilişine dair sayısal verileri saat 21.30 - 21:45 arasında yayımlıyor. On Numara sonuçları belli olduktan sonra en kısa zamanda sizlerle haberimizden paylaşacağız. Aynı şekilde aşağıdaki linkten sonuçları sizler de anlık olarak takip edebilirsiniz.

4 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 825. hafta çekilişinde kazandıran numaralar; 11, 21, 23, 25, 35, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 64, 67, 68, 72, 75 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 104 bin 822 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Elazığ'ın Merkez ilçesi ile Edirne'nin İpsala ve Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 543 kişi 386 lira 20 kuruş, 8 bilen 2 bin 205 kişi 95 lira 5'er kuruş, 7 bilen 17 bin 607 kişi 22 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 497 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 326 kişi 2 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 96 bin 375 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 835 bin 119 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 465 bin 861 lira 21 kuruş aktarıldı.

on-numara-sonuclari

SON BİR SENEDE ON NUMARADA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

On Numara, şans oyunları arasından büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı en yüksek olan oyundur. On Numara'da 1'den 80 dahil olan sayılar arasından 22 tanesi çekilir. Oyuna katılanlar, bu sayılardan sırasıyla 10, 9, 8, 7, 6 ve hiç bilmeyenler, değişik miktarlarda ikramiye kazanırlar. Şans oyunları arasında hiç bilmeyenlere ikramiye veren tek oyundur. Aşağıdaki sayılar, son bir sene yapılan On Numara çekilişlerinde en çok çıkan sayılardır. Bu sayılar ile şansınızı artırabilirsiniz.

12 - 1482 kez
3 - 1482 kez
5 - 1470 kez
7 - 1440 kez
4 - 1434 kez
19 - 1428 kez
18 - 1428 kez
17 - 1416 kez
2 - 1416 kez
21 - 1404 kez
1 - 1374 kez
22 - 1350 kez
15 - 1344 kez
10 - 1338 kez
14 - 1308 kez
16 - 1290 kez
8 - 1284 kez
6 - 1266 kez
11 - 1260 kez
13 - 1254 kez

ON NUMARA NEDİR, DİĞER OYUNLARDAN FARKI NEDİR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılmıştır. On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

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