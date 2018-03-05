On Numara sonuçları 5 Mart: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayına girdik ve ayın ilk Pazartesi yani bugün 813. hafta On Numara sonuçları belli olacak. Diğer şans oyunlarının aksine On Numara devir konusunda inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Milli Piyango İdaresi'nin en sık büyük ikramiye veren oyunu olan On Numara bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. On Numara'da 1 yıldır devir yaşanmıyor. Bu akşam da bir veya daha fazla büyük ikramiye talihlisi çıkarsa bu seri 1 yılı geçmiş olacak.
Bu ayın 4 On Numara çekilişinden ilkinin yapılacağı bu akşam yani 5 Mart Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 813. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.
NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!
5 Mart 813. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.
On Numara 5 Mart çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)
Haftanın numaraları çekildikten sonra 813. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
813. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)
ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun 812. haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 8, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63 ve 70 olarak belirlendi.
On Numara çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 85 bin 416 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Mamak ve Etimesgut, İstanbul'un Bayrampaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırdıkları belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 127 kişi bin 794'er lira, 8 bilen 2 bin 573 kişi 88 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 987 kişi 18 lira 5'er kuruş, 6 bilen 130 bin 755 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 184 bin 37 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 277 bin 769 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 907 bin 677 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 170 lira 97 kuruş aktarıldı.
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