On Numara sonuçları 5 Mart: Ayın ilk On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Mart ayına girdik ve ayın ilk Pazartesi yani bugün 813. hafta On Numara sonuçları belli olacak. Diğer şans oyunlarının aksine On Numara devir konusunda inanılmaz bir seri yakalamış durumda. Milli Piyango İdaresi'nin en sık büyük ikramiye veren oyunu olan On Numara bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. On Numara'da 1 yıldır devir yaşanmıyor. Bu akşam da bir veya daha fazla büyük ikramiye talihlisi çıkarsa bu seri 1 yılı geçmiş olacak.

Bu ayın 4 On Numara çekilişinden ilkinin yapılacağı bu akşam yani 5 Mart Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 813. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

NUMARALAR CANLI YAYINDA ÇEKİLECEK!

5 Mart 813. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.