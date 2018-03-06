HABER

On Numara sonuçları 5 Mart: On Numara yine devretmedi, yine kazandırdı! (MPİ On Numara sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 08:06 | Son Güncelleme

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 813. hafta On Numara çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Bir senedir hiç devretmeyen On Numara, katılımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 5 Mart Pazartesi On Numara çekilişinde on bilen 3 talihli, haftanın büyük ikramiyesini paylaştılar. On Numara sonuçları ve haftanın sayıları ile çekilişinde detayları haberimizde.

On Numara sonuçları 5 Mart: On Numara yine devretmedi, yine kazandırdı! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara çekildi. Milli Piyango İdaresi, dün akşam 813. hafta On Numara çekilişini canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirdi. Şans oyunlarının çekilişlerinin yapıldığı yer olan Ankara Balgat'taki MPİ Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişi sonucunda on bilen 3 kişi, 117 biner lira ikramiye kazandılar. Böylece 53. haftasını da On Numara devirsiz kapattı. İşte 5 Mart On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişe dair sayısal bilgiler...

ON NUMARA SONUÇLARI 5 MART

On Numara 813'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41, 42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya'nın Selçuklu ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı.

on-numara-sonuclari

Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!Özel harekat timleri Afrin için hazırlanıyor!
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları on numara sonucu 5 mart on numara sonuçları milli piyango

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerinin gölgesinde 8 Mart

Kadın cinayetlerinin gölgesinde 8 Mart

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, sınır ötesinde inceleme yaptı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül, sınır ötesinde inceleme yaptı

Başkan Akat’tan kadın çalışanlara 8 Mart hediyesi

Başkan Akat’tan kadın çalışanlara 8 Mart hediyesi

Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?

Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

Afrin’deki Mehmetçiğe öğrencilerden moral mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.