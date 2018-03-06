On Numara sonuçları 5 Mart: On Numara yine devretmedi, yine kazandırdı! (MPİ On Numara sonucu)

On Numara çekildi. Milli Piyango İdaresi, dün akşam 813. hafta On Numara çekilişini canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirdi. Şans oyunlarının çekilişlerinin yapıldığı yer olan Ankara Balgat'taki MPİ Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan On Numara çekilişi sonucunda on bilen 3 kişi, 117 biner lira ikramiye kazandılar. Böylece 53. haftasını da On Numara devirsiz kapattı. İşte 5 Mart On Numara sonuçları, haftanın şanslı sayıları ile çekilişe dair sayısal bilgiler...

ON NUMARA SONUÇLARI 5 MART

On Numara 813'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 41, 42, 47, 50, 54, 63, 66, 68, 70, 73 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 381 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Çanakkale Merkez, Konya'nın Selçuklu ve Kocaeli'nin Gebze ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

9 bilen 87 kişi 2 bin 698 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 869 kişi 125 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 652 kişi 22 lira 85'er kuruş, 6 bilen 123 bin 445 kişi 3 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 123 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 347 bin 635 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 935 bin 240 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 696 lira 82 kuruş aktarıldı.