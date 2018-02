On Numara sonuçları 5 Şubat: On Numara bu sefer devredecek mi? (MPİ canlı çekiliş)

Şubat ayının ilk On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Son 48 haftayı devirsiz kapatan On Numara, şans oyunu oynayanların bu yüzden daha çok tercih ettiği bir oyun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto çekilişlerinde devir çıktı. On Numara da bu geleneği devam ettirerek bu akşam bir devir yapar mı? Bu akşam yani 5 Şubat Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 809. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

48 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 48 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!