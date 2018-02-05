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On Numara sonuçları 5 Şubat: On Numara bu sefer devredecek mi? (MPİ canlı çekiliş)

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 11:20 | Son Güncelleme

Şubat ayının ilk On Numara sonuçları için bu gece noter huzurunda canlı çekiliş gerçekleştirilecek. 5 Şubat 2018 tarihli On Numara, şimdiye kadarki 809. çekiliş olacak. On Numara'da ikramiye dağılımını belirleyen 22 numaranın çekilişi online olarak canlı izlenebilecek. 5 Şubat'ta çekilecek 22 numarayı mümkün olan en erken zamanda öğrenmek isteyenler için MPİ canlı çekiliş yayını bağlantısı haberimizdedir. İşte 5 Şubat On Numara sonuçları ve çekilişi ile ilgili detaylar...

On Numara sonuçları 5 Şubat: On Numara bu sefer devredecek mi? (MPİ canlı çekiliş)

Şubat ayının ilk On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Son 48 haftayı devirsiz kapatan On Numara, şans oyunu oynayanların bu yüzden daha çok tercih ettiği bir oyun olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto çekilişlerinde devir çıktı. On Numara da bu geleneği devam ettirerek bu akşam bir devir yapar mı? Bu akşam yani 5 Şubat Pazartesi akşamı, On Numara sonuçları için 22 numara çekiliş ile belirlenecek. Noter huzurunda ve özel bir çekiliş makinesi ile belirlenecek numaralar 809. haftanın talihlilerini ortaya çıkartacak.

48 HAFTADIR DEVİR YOK!

MPİ'nin en sık büyük ikramiye dağıtan şans oyunu olan On Numara'da 48 haftadır devir yaşanmıyor. Hatta 4 haftadır büyük ikramiyeyi birden fazla kişi kazanıyor ki geçtiğimiz haftalarda tam 13 kişi birden 10 bilmeyi başarmıştı. Bu nedeniyle devir olması beklenmiyor ama büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazanacağı, geçtiğimiz çekilişte olduğu gibi büyük ikramiye talihlisinin çok olup olmayacağı merak ediliyor.

NUMARALAR CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK!

5 Şubat 809. hafta On Numara çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

On Numara 5 Şubat Ocak çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

5 ŞUBAT ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 808. hafta On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi, On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın ve geçtiğimiz çekilişlerin On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

808. hafta Sayısal Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 808. haftanın sayıları şöyle;02, 03, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, On Numara çekilişinde 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Bursa'nın Kestel, Balıkesir'in Karesi, ve Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde yatırdığı belirlendi.

29 Ocak On Numara çekilişinde; 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 200 bin 437 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 361 bin 239 lira 17 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 941 bin 202 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 524 bin 719 lira 71 kuruş, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 416 bin 743 lira 21 kuruş aktarıldı.

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